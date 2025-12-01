Der Reggae-Achter aus München hat den Urban Groove in Deutschland mitgeprägt.

Jetzt feiern Jamaram „25 Years On The Road Anniversary“ – mit einer nach wie vor umwerfenden Liveshow, bassheavy Modern Roots, Dubwise, Afrobeat und Hip-Hop. Für die Birne und zur Erholung gibt’s dazu die eine oder andere heartbreaking Ballade und intelligentes Songwriter-Storytelling. Denn die Band steht auch lautstark für Frieden, Weltoffenheit und Respekt ein. -pat