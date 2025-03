Mit ihrer Soundmische aus Roots-Reggae, Ska und Punkrock wissen die Wahl-Holländer auch Genrepuristen zu überzeugen!

Auf ihrem aktuellen 2017er Release „A Good Day For The Damned“ geben sich Jaya The Cat nicht nur sommerlich smooth, sondern auch politisch motiviert, wenn das aus Boston stammende und längst in Amsterdam heimisch gewordene Quartett um Mastermind und Frontmann Geoff Lagadec die wechselnden Anteile aus krachigem Punkrock, rootsigen Classic-Reggae-Licks und energetischem Ska mit Blues, Soul, Dub, Dancehall und Hip-Hop anreichert. Support: Kemo The Blaxican. -pat