Die Zutaten in „Mrs Bo’s cookbook“ sind recht ungewöhnlich, das fertige Gericht aber überaus schmackhaft.

Man gebe viel Querflöte zu Hammondorgel, Gitarre und Schlagzeug – fertig ist der Jazz à la flute von Isabelle Bodenseh, Lorenzo Petrocca, Thomas Bauser und Lars Binder. Gespielt werden Eigenkompositionen wie das sphärische „Eight Bars Of Beauty“ und Songs wie „Just For Fun(ky)“ in der Tradition von Kirk Rahsaan. -er