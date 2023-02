Jazz am Staatstheater

Jazz und Barock haben mehr gemein, als man denkt.

Hier wie da ist Improvisation wichtig, und bereits Georg Friedrich Händel schrieb Kompositionen für bestimmte SolistInnen. Mitglieder des „Improvising Symphony Orchestra“ Stegreif spielen ausgewählte Stücke aus beiden musikalischen Welten (Sa, 25.2., 19.30 Uhr, Staatstheater). In einer anderen Welt lebte auch Simone de Beauvoir. Zu intim fand ihr Partner Jean-Paul Sartre die Erzählung „Die Unzertrennlichen“.

Rund 70 Jahre später hat de Beauvoirs Adoptivtochter das Go gegeben, den Text öffentlich zu machen. In der Reihe „Jazz & Literatur“ paart sich das feministische Frühwerk mit jazzigen Sounds (So, 26.2., 11 Uhr, Staatstheater). -fd