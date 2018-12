Jazz Classix: Pat Metheny

Wer an Jazzgitarristen denkt, kommt an Pat Metheny nicht vorbei.

Seit Mitte der 70er gilt der US-Amerikaner als eine der treibenden Kreativ-Kräfte. Der Karlsruher Gitarrist Klaus Braun widmet sich mit Songs wie „Phase dance“ oder „Are You Going With Me?“ vor allem dessen frühen Jahren, die er im Quartett mit Pianist Chris Geisler, Bassist Michael Heise und Drummer Andy Schulz beleuchtet, Biografisches ergänzt das Set. -er