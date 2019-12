Jazz Classix – „Story Of Two Tenors“

Immer am dritten Montag im Monat lockt die beliebte „Jazz Classics“-Reihe bei freiem Eintritt ins Jubez.

Im Dezember präsentieren die Tenorsaxofonisten Peter Lehel und Christian Steuber ihre weit gefasste „Story Of Two Tenors“ in Anlehnung an berühmte „Sax-Paarungen“ wie John Coltrane und Sonny Rollins oder Al Cohn und Zoot Sims.

Die beiden – früher Lehrer und Schüler und seit zehn Jahren Kollegen im Finefones Sax-Quartet – werden von einer prominenten Rhythmusgruppe aus Thomas Stabenow (Bass), Gernot Ziegler (Piano) und Christian Huber (Drums) begleitet. -er