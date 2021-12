Jazz Classix: Tadd Dameron

Der 1917 geborene Pianist gilt als einer der größten Komponisten der Jazz-Geschichte.

Tadd Dameron, der „Romantizist der Bebop-Bewegung“ (Dexter Gordon) schrieb Stücke für Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Billie Holiday und alle anderen großen Musiker seiner Zeit; seine melodiösen Kompositionen sind bekannt für ihre Sanglichkeit. Die neugegründete Band The Chase in Person von Alberto Mendendez (Saxofon), Nicolai Daneck (Piano), Dietmar Fuhr (Kontrabass) und Jonas Kaltenbach (Schlagzeug) nimmt sich ihren Dameron-Lieblingsstücken an. -pat