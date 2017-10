Jazz im Tollhaus

Gleich mehrere Bigplayer des Jazz hat das Karlsruher Tollhaus im Herbst verpflichtet!

Mit dabei ist unter anderem die deutsche Schlagzeug-Legende Wolfgang Haffner. Der Franke, der seit Jahren auf Ibiza lebt und auf Hunderten CDs quer durch alle möglichen Genres zu hören ist, verbindet auf „Kind Of Spain“ traditionelle spanische Musik mit Jazz (Sa, 11.11., 20 Uhr).

Auch das Tingvall Trio ist Dauergast auf den vorderen Rängen der Charts und live eine absolut sichere Bank. Das aktuelle Album „Cirklar“ mit seinen gleichermaßen expressiven wie packenden Melodien bildet da keine Ausnahme (Do, 16.11., 20 Uhr). „Seine Gitarre gleicht einem Orchester, seine Stimme einem vollen Chor“, sagt man über Raul Midón. Der Virtuose auf sechs Saiten bringt trotzdem noch ein paar kongeniale Musikerkollegen mit, um sein neues Album „Bad Ass And Blind“ vorzustellen (Sa, 4.11., 20.30 Uhr).

Mit viel Gefühl interpretiert die deutsche Jazz-Sängerin Lyambiko eine Reihe von „Loveletters“ und setzt damit bewusst einen Kontrapunkt zu unserer schnelllebigen Zeit (Sa, 28.10., 20.30 Uhr). Silje Nergaard tut auf „For You A Thousand Times“ das, was sie besten draufhaut: Sie widmet sich weiter passioniert dem klassischen Nordic Jazz (So, 5.11., 19 Uhr). -er