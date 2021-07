Jazz-Kennern und Besuchern von „Mr. M’s Jazz Club“ sind die Namen bestens bekannt.

Thilo Wagner, Ehrenbürger der Musikstadt New Orleans, und Jean-Philippe Wadle sorgen vor und nach den Festivalkonzerten für beste Unterhaltung im Kurhaus. Nun bekommt das Bassface Swing Duo seine eigene Bühne vor der Trinkhalle. An beiden Abenden begrüßen die beiden Instrumentalisten weitere musikalische Gäste in einer intimen Atmosphäre für maximal 180 Besucher pro Konzert. Mit der Sängerin Barbara Bürkle, Axel Schlosser (Trompete) und Oliver Leicht (Klarinette/Altsaxofon) – beide sind Mitglied in der internationale gefeierten HR-Bigband – sowie Gregor Beck am Schlagzeug, stehen hochkarätige Musiker auf der Bühne im Wandelgang. Der Eintritt ist frei.

Mit „Jazz im Wandelgang“ und „Tango im Wandelgang“ (Fr+Sa, 6.+7.8) bietet die BBE einen kleinen, aber feinen Ersatz für die ausfallenden „Baden-Badener Sommernächte“ und das Marktplatzfest an. Tickets für den jeweiligen Abend müssen vorab reserviert werden unter Angabe der Kontaktdaten aller Besucher. Online geht dies über die Website www.badenbadenevents.de – hier sind ausschließlich Zweierplatzgruppen buchbar. Einzel- oder beispielsweise Dreiersitzgruppen können über die Vorverkaufsstellen der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH zu den Öffnungszeiten in der Schwarzwaldstr. 52 bzw. im neuen Ticket-Service in den Kurhaus Kolonnaden (Tel.: 07221/27 52 33) gebucht werden. -ps/pat