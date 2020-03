Abgesagt: „Jazz Night“ mit dem Trio Dupree Schulz Jenne

Frank Dupree schlägt bei dieser „Jazz Night“ einen musikalischen Bogen von Claude Debussy zu Duke Ellington.

Im Trio mit Kontrabassist Mini Schulz (Professor für Jazz-Bass an der Musikhochschule Stuttgart) und Schlagzeuger Obi Jenne (Leiter des Stuttgarter Jazz-Orchestras) hat der Rastatter Pianist eine Auswahl an „Préludes pour piano“ in eigenen Arrangements, Songs aus Bernsteins „West Side Story“ und Jazz-Standards wie „Prelude To A Kiss“ im Nachtprogramm. -pat