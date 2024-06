Jazz On The Wild Side 2024

Außer Haus geht’s für den Jazzclub Bruchsal für dieses zweitägige Festival.

Im Rohrbacherhof spielen am Fr, 27.6. die All-Stars der Fiftysomesings Lieblingslieder, Bekanntes und Seltenes, Schräges und Schönes und auch mal vierstimmig. Auf der Setlist stehen Songs von den Stranglers, Stray Cats Hooters und Ace Of Base.

Support kommt von den Fancy Pockets mit ihrem Tribute an das Youtube-Phänomen Scary Pockets aus L.A.: Seit 2017 veröffentlicht dieser jede Woche ein neues Funkcover im Netz und hat sich auf Tourneen in den USA und Europa eine riesige Fangemeinde erspielt – mit Songs von AC/DC über Justin Bieber bis Kings Of Leon im funky Style.

Die Sax-Legende Waldo Weathers spielte mit James Brown, Al Green, BB King oder Phil Collins und war fünf Jahre lang Headliner auf der MS Europa. Er kommt mit seinem international besetzten Jazz- und Funkquintett nach Bruchsal. -rw