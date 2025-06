Jazz On The Wild Side 2025

Der Bruchsaler Jazzclub veranstaltet sein zweitägiges Festival auf dem Rohrbacherhof seit vergangenem Jahr unterm Titel „Jazz On The Wild Side“.

Groove Machine nennt sich das neue Quintett von Saxofonist Olaf Schönborn, dessen Programm von „Blue Note“-Klassikern aus den 60ern über funky 70er-Jahre-Songs von Freddie Hubbard oder Maceo Parker bis hin zu eigenen Stücken reicht. Special Guest: Sängerin Menna Mulugeta, die Funk, Soul und Jazz mit äthiopischen Einflüssen vermischt (Fr, 27.6.).

An Tag zwei spielen The Fifty Some Sings „Liebes- und Lieblingslieder, 90 Prozent Wohltemperiertes und zehn Prozent Jazz, musikalische Antiquitäten, aber auch ein bisschen hippes Zeuch aus der Jetztzeit“ (Sa, 28.6.). Das Team des Rohrbacherhofs leistet wieder seinen kulinarischen Beitrag mit Gegrilltem und eigenem Bier, sodass es sich lohnt, ab 18 Uhr vor Ort zu sein! -pat