In seinem Herzensprojekt lässt David Helbock Österreichs beste Rhythmusgruppe auf einen gefragten Sideman des internationalen Jazz treffen.

Mit Peter Madsen (Piano) vereint er im Austrian Syndicate Raphael Preuschl (Bass), Herbert Pirker (Drums) und Claudio Spieler (Perkussion, Do, 13.3.).

Drei herausragende Musiker aus Süddeutschland – Keyboarder Martin Meixner, Schlagzeuger Daniel Mudrack und Gitarrist Christoph Neuhaus – bilden das virtuosen Jazz und Soul darbietende New Organ Trio MXDMCN (Fr, 21.3.); der Ludwigshafener Gitarrist Tom Schaffert holt zur „Blues Night“ sein mit Gastmusikern bespicktes Studioprojekt Sisa Brothers auf die Bühne (Sa, 29.3.); Schlagzeuger Peter Götzmann und seine regionale All-Star-Jazz-Hop-Rhythm-Band begrüßen „Söhne Mannheims“-Gitarrist Kosho (Do, 27.3.); bei „Jazz Discovery“ empfiehlt sich die als Frontfrau von Fool Arcana und der Berklee Alumni gewisse Bekanntheit erlangende italienische Sängerin und Gitarristin Cecilia Barra Caricciolo (Do, 6.3.); das Phon B Quartett und Sprecher Michael Speer widmen sich in den „Jazz Classix“ den „Memories & Melodies Of The Kings Of Swing“ Duke Ellington, Count Basie, Artie Shaw und Woody Hermann (Mo, 17.3., Eintritt frei); über die Jazzclub-„Club For Rent“-Agentur Zätt eingemietet hat sich das Akustikduo Antje und Claus alias Die Schumacherin & der Herr Müller (Sa, 22.3.) und bei „Homegrown“ stellt der Karlsruher Keyboarder Gernot Ziegler mit „Mo Ho III“ die dritte Auflage seines „Mobile Home“-Projekts vor (Mo, 10.3.), bevor das monatliche „Soulcafé“ aufdreht (Mo, 31.3.). Beginn: je 20 Uhr. -pat