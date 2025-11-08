Jazzclub Bruchsal

Martin Meixner (Orgel), Daniel Mudrack (Drums) und der Stuttgarter „Landesjazzpreis“-Träger BW 2021 Christoph Neuhaus (Gitarre) sind das Hammond-Trio MXDMCN (Sa, 8.11.).

Auf die Jazz- und Soul-„Band Of Brothers“ folgt der als großer Erneuerer italienischer Musik geltende Genueser Flatpicker Beppe Gambetta (Fr, 14.11.) – weil er mediterrane Musiktraditionen mit amerikanischer Roots Music wie Swing, Blues, Ragtime und Bluegrass vermengt und nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Sänger zu überzeugen weiß.

Und das Quartett Hyperbloom (Sa, 29.11.) um Pianistin und Künstlerin Juliana Saib bringt in „The Butterfly Experience“ durch die Liveprojektion ihrer animierten Zeichnungen eine impressionistische Note in den blumig-lyrischen Sound mit Einflüssen von Modern Jazz. Beginn: je 20 Uhr. -pat