Jazzfestival Karlsruhe ’17

Eine Heimatstätte hat der Karlsruher Jazzclub noch immer nicht, dafür aber sein eigenes allherbstliches Festival!

Zum vierten Mal bespielen Niklas Braun und die umtriebigen Vereinsmitglieder im Oktober ein Wochenende lang den ZKM-Kubus: Eröffnet wird das „Jazzfestival ’17“ vom jungen Mannheimer Trio de Lucs (26.10., 19 Uhr), weiter geht’s mit dem ersten Top-Act: Bänz Oester & The Rainmakers (21.30 Uhr), dem schweizerisch-südafrikanischen Quartett um den international renommierten Bassisten.

Nach den auf Fusion eingeschossenen Jazz Pistols (27.10., 19 Uhr) ist das Londoner Quartett QCBA (21.30 Uhr) von Trompeter Quentin Collins und Saxofonist Brandon Allen am Zug. Und dann kommt mit dem 60-jährigen Alt-Saxofonisten und „Five Elements“-Bandleader Steve Coleman (Sa, 28.10., 19 Uhr) eine echte Ausnahmepersönlichkeit der amerikanischen Musikgeschichte nach Karlsruhe!

Den Festivalabschluss markieren Shake Stew (21.30 Uhr), die neue All-Star-Band des Österreichers Lukas Kranzelbinder. Parallel dazu präsentiert die Jazzclub-Reihe „Jazz Classix“ ihr Best Of „From Swing To Funk“ (19-23 Uhr, ZKM-Lounge) mit bis zu zehn lokalen Musikern. -pat