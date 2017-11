Jazztival Bühl 2017

Der Herbst wird heiß für Jazz-Liebhaber!

Denn das beliebte „Jazztival Bühl“ geht in eine neue Runde. Zum zehnten Geburtstag haben die Veranstalter ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Gleich zum Auftakt gibt’s den ersten Kracher: Angekündigt ist die britische Schlagzeug-Legende Simon Phillips samt Jazzrock-Band – Phillips trommelte unter anderem bei Peter Gabriel, Toto und Jeff Beck (Mi, 8.11., 20 Uhr, Bürgerhaus Neuer Markt).

Zu den starken Frauenstimmen zählt die Schwedin Ida Sand, die sich weniger dem klassischen Nordic Jazz als vielmehr erdigen, von Soul und Blues durchtränkten Klängen verpflichtet fühlt (Fr, 10.11., 22.20 Uhr, Bürgerhaus Neuer Markt). Auch den Gitarristen Wolfgang Muthspiel muss man wohl niemandem mehr vorstellen. Sein Trio ist kongenial besetzt mit Larry Grenadier am Bass und Jeff Ballard an den Drums.

Großes Kino ist also bei der Galanacht garantiert, die durch die altgediente Fusion-Band Yellowjackets um Saxofonist Bob Mintzer komplettiert wird. Über drei Jahrzehnte erfolgreich im Musikbusiness – das ist schon eine Marke! (Sa, 11.11., 19.30 bzw. 21.30 Uhr, Bürgerhaus Neuer Markt). Mit „Jazz in Kneipen“ klingt der Festival-Samstag in den Lokalen der Stadt aus. Bodek Jankes Multi-Kulti-Projekt „East Drive“, das den Jazzgitarristen Vitaliy Zolotov featured, passt zum Abschluss perfekt in das kultige Ambiente des Bühler Schüttekellers. Dieser wird 2017 erstmals bespielt (So, 12.11., 20 Uhr). -er