Jazzy Be Three

„Gegen Streaminginflation und Chat GPT hilft nur live gespielte und selbstkomponierte Musik“.

So stellt das Trio Jazz BT ein buntes, abwechslungsreiches Programm zur Schau, das von lyrischem Jazz über polyrhythmische Eskapaden bis hin zu groovigen Jazzrocknummern reicht. Rainer Granzin (Piano/Organ) präsentiert einige seiner jüngsten Kompositionen und Arrangements in neuem Gewand mit ganz neuer Besetzung in Person von Peter Götzmann (Drums) und Simon Natschke (Bass). „Deep Playing anstatt Deep Learning“! -rw