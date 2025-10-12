Jenny Thiele

Popkultur // Artikel vom 12.10.2025

Jenny Thiele (Foto: Lauree Thomas)

Die Independentmusikerin aus Köln schreibt Songs und kreiert Sounds in verschiedenen Formationen.

Fünf Jahre war sie Keyboarderin und Sängerin der Indieband Fortuna Ehrenfeld. Als Teil des Elektroduos Anna Otta erforscht Thiele elektronische Sounds und Beats auf Basis ihrer Stimme. Ihr Soloprojekt zelebriert minimalistische Instrumentierung, warme Synthsounds und hypnotische Drumloops. -rw

So, 12.10., 19.30 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

