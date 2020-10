Der in Chicago aufgewachsene Jimmy Kahr hat sich schon zu Anfang seiner Karriere unter den amerikanischen Bluesern etabliert.

Was auch an seinem unverwechselbar eigenen Stil liegt: Der moderne Blues bildet den Kern, vermischt mit Jazz, Soul, Folk, spanischer Flamenco-Gitarrenmusik und vielen anderen aktuellen Musikgenres macht er selbst einen sanften Klassiker wie „Ain’t No Sunshine“ zur aufregenden Crossover-Nummer! -pat