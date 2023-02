Jo Beyer Quartett

Popkultur // Artikel vom 17.02.2023

Der aus Freiburg stammende Elektronikakomponist und ausgebildete Jazztrompeter Julian Maier-Hauff, der ab und an schon in Karlsruhe gastierte (Monk, Stadtmitte, Jazzclub), ist einer der feinnervigsten Techno- und Elektro-Producer des Landes und steht auch für Songwriter-Techno-Perlen wie „Digging For Gold“.