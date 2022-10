Vom Sich-Verlieren und Wiederankommen, vom babylonischen Stimmengewirr sozialer Medien.

Von Sehnsucht und Begierde, gesellschaftlicher Spaltung und einer schlussendlich triumphierenden Liebe hat es Jochen Distelmeyer auf seinem im Juli erschienenen Album „Gefühlte Wahrheiten“.

Mit den zwölf bestürzend schönen Liedern schließt sich ein Werkzyklus von der ersten Soloplatte „Heavy“ an übers Romandebüt „Otis“ bis zum Coveralbum „Songs From The Bottom Vol. 1“, der auch die Songs seiner Band Blumfeld inhaltlich zusammenführt. -pat