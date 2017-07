John Scofield Überjam Band

Zwischen Fusion, Funk, Drum’n’Bass und Acid Jazz mäandern John Scofield und sein Co-Gitarrist Avi Bortnick mit ihrer Überjam Band.

Scofield erlebte prägende Jahre in den 80ern als Band-Mitglied bei Miles Davis, spielte mit Herbie Hancock genauso wie mit Pat Metheny, Charles Mingus und Gov’t Mule. Postbop, R’n’B und Südstaatenrock fließen daher auch noch in seinen Sound ein – ein Über-Genre-Sound von der Überjam Band. Die wird mit Drummer Dennis Chambers und Andy Hess am Bass komplett. -fd