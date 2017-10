Jon Irabagon Quartet

Mit den Creative Jazzern von „Mostly Other People Do The Killing“, wo u.a. Peter Evans Trompete spielt, wurde Jon Irabagon bekannt.

Zu der Handvoll Bands, in denen der US-Saxofonist mit philippinischen Wurzeln spielt, zählt auch sein eigenes Quartett. Mit dieser Truppe gastierte er bereits in Moers und sucht nach neuen Möglichkeiten im Jazz, der sich bei Irabagon von alten Kategorien lossagt. Sein Credo: Wo etwas herkommt, ist egal, Hauptsache es passt in den eigenen Sound. -fd