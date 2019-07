Als José James 2016 zuletzt beim „Zeltival“ aufschlug, war das Publikum hin und weg.

Was für eine Stimme! Was für ein Gefühl! Was für ein Beat! Jetzt widmet sich der Vollblutmusiker mit seiner handverlesenen Band Bill Withers’ musikalischem Werk. „Withers’ Songs haben die Kraft, interpretiert zu werden“, bekräftigt James mit Blick auf den Soul-Großmeister, der dem Projekt seinen Segen gab. „Wir nahmen sie auseinander, setzten sie wieder zusammen und sie sind immer noch so schön wie zu der Zeit, in der Withers sie aufnahm.“ -er