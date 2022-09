Er ist einer der bekanntesten Lautenspieler der westlichen Welt.

Jozef van Wissem ist aber auch ein Avantgardekomponist, der weder Angst vor schlichter Schönheit noch vor experimentellen Spielereien kennt und so die Lautenmusik aus der akademischen Ecke herausgeholt hat.

Mit seiner ganz in Schwarz gehaltenen maßgefertigten Barocklaute spielt er nicht selten in Rockclubs! 2022 präsentiert van Wissem sein 20. Soloalbum „Behold! I Make All Things New!“, das elektronische Musik und Lautenspiel vereint. -pat