Jubez @ Jazzclub

Das Jubez ist per Stream zu Gast beim Jazzclub, der mindestens jeden Montag aus seinen im Umbau befindlichen neuen Räumen im ehemaligen Kurbel-Kino sendet.

Kostenlose Livestreams zweier Karlsruher Bands, die 2019 auf der Feldbühne gespielt haben, stehen auf dem Programm des Jubez-Youtube-Kanals: das akustische „You Used To Be Home“-EP-Release-Konzert der Pop-Punks Attic Stories (Fr, 22.5., 20 Uhr) und das Crossover-Trio Mess Up Your DNA (Fr, 29.5., 20 Uhr). Fortsetzung im Juni.

Dazwischen bietet das Jubez gegen 16 Euro ein Stream-Show-Special der fränkischen Band Gankino Circus (Sa, 23.5., 20 Uhr, digitaler Einlass 19 Uhr) live aus der Heiligen Gans in Dietenhofenan an. -pat