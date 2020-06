Jubez @ P8

Nach den Jazzclub-Ausflügen findet im P8 ein weiteres Jubez-Kulturring-Soli-Gastspiel statt.

Präsentiert vom Popnetz Karlsruhe und dem „Dudefest“ geben Codeia ein Streamingkonzert und schicken ihren massiv-intensiven doomigen Brainstorm-Post-Metal über den Jubez-Youtube-Channel.

Das Trio aus Karlsruhe und Stuttgart hat 2019 sein Zweitwerk „As He Turned Back Towards The Eye Of The Storm“ veröffentlicht und vereint darauf wie schon beim Debüt düstere Ambient- und Noise-Collagen, melancholisch-umgarnenden Post-Rock-Melodien und brachial groovenden Post-Metal-Riffs; hypnotische Loop-Konstrukte treffen auf progressive Aufbauten. Kontrastiert durch treibende Blast-Passagen entstehen Klanglandschaften zwischen Struktur und Chaos. -pat