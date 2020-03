Abgesagt: Jugend jazzt 2020

Aus der Klassik kennt man „Jugend musiziert“.

Dieser Wettbewerb richtet sich als Pendant an den vielversprechenden Jazz-Nachwuchs, der von Baden-Württemberg aus die Welt erobern soll. In den geraden Jahren wie 2020 sind ausschließlich Combos und Big Bands ab elf Mitwirkenden am Start, was auf einen besonders fetten Sound beim Preisträgerkonzert hoffen lässt.

Den ersten Platz im Wettbewerb Jugend jazzt sicherte sich 2020 die Kons Big Band aus Karlsruhe. Dahinter teilen sich die Big Band des Helmholtz-Gymnasium (Karlsruhe) und die Kepler Big Band (Freudenstadt) den zweiten Platz. -er

Die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen als Sponsor und Veranstalter und der Landesmusikrat Baden-Württemberg haben gemeinsam entschlossen, das Konzert abzusagen, nachdem das Gesundheitsamt Karlsruhe zu dieser Maßnahme geraten hat. Derzeit steht noch nicht fest, ob und in welcher Form es nachgeholt werden kann. Der BGV erstattet bereits gezahltes Eintrittsgeld zurück.