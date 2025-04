Sicher einer der wichtigsten Musiker, der je im Kohi auftrat – auch wenn seinen Namen nur „Dead Can Dance“-Fans ein Begriff sein dürfte.

Jules Maxwell ist ein Komponist und Multiinstrumentalist, der in einer Reihe von Genres arbeitet. Am besten bekannt ist er durch seine Arbeit als Keyboarder von Dead Can Dance, und durch seine zahlreichen (Live-)Alben mit Lisa Gerrard – der Stimme von Dead Can Dance, mit der ihn eine lange musikalische Freundschaft verbindet –, dokumentiert im gemeinsamen Album „Burn“ (2021) oder dem Live-Album „One Night In Porto“.

Maxwells Soloarbeiten und Singles changieren zwischen verbautem Elektro und deepem Technohouse. Ins Kohi kommt er solo mit Keyboards, elektronischen Sounds, Gesang und Visuals. -rw