Julian Marley & The Uprising Band

Thomas D hat die Hamburger Vintagerockband The KBCS erneut in seine „Moderne Anstalt Rigoroser Spakker“ (kurz M.A.R.S.) eingeladen – seinen Hof in der Eifel, wo er mit Familie und anderen Musikern lebt, arbeitet und eine „friedliche, spirituell orientierte, künstlerisch spontane und vegetarisch gesunde Lebensweise“ pflegt.