Just Chill im Weintor 2019

Wenn freitags Livemusik auf der Weintor-Terrasse erklingt, gilt seit Mitte Mai wieder das entschleunigende Motto „Just Chill“.

Weiter geht’s im (Cover-)Programm gegen zwei Euro Unkostenbeitrag mit der deutsch-französischen Reggae-Band Superjam (12.7.) um Singer/Songwriter und Gitarrist Tommy Kaub; Gunther Grasemann bildet mit seinen Töchtern Berit und Kathrin die Weedmen (19.7., Folk/Beat/Schlager/Chanson), die Eased Music Group (26.7.), ein Netzwerk junger Musiker aus dem Kreis Landau und der gesamten Pfalz, spielt Hits von Elvis bis Ed Sheeran; Yesterdays Gone (2.8.) interpretieren Rock-, Pop- und Soul-Nummern unplugged, die 3 Kings (9.8.) bieten das Beste der vergangenen 50 Jahre; Acoustic Colour (16.8.) haben auch Jazziges im Repertoire, das in der Südpfalz und Karlsruhe verwurzelte Trio KMS Soundsystem (23.8.) fasst den Begriff „akustisch“ ziemlich weit und nach Miri In The Green (30.8., Rock/Pop/Blues/Soul/Chanson) und Die Rausschauer (6.9., 60er/70er) feiern sich Nitelive (13.9.) beim Abschlusskonzert durch sämtlich Epochen und Musikrichtungen. -pat