Kadebostany, benannt nach einer sagenhaften Pop-Republik Kadebostan „nördlich von Italien, östlich der Schweiz und westlich der Türkei“, sind von der Schweiz aus sehr stylish mit Visual Artists und Gastvokalistinnen aktiv und flankierten ihre teils ohrwurmartigen Vocal-House-Songs mit fantastischen Unformen und Flaggen eines Landes, das der iranischstämmige Mastermind Guillaume Kadebostany quasi als Sehnsuchtsort erfand.

Ihre ersten Tracks von 2011 hatten noch deutlichen Balkan- und Orienteinfluss; die Band nannte sich damals The National Fanfare Of Kadebostany.

Bekannt machte sie u.a. Beyoncés „Crazy In Love“-Version, der als Trailer für „50 Shades Of Grey“ lief; der Housetrack „Walking With A Ghost“ wurde für eine internationale Playstation-Werbung verwendet und der Sommer-Sonne-Schmachtfetzen „Castle In The Snow“ hatte über 20 Mio. Plays auf Youtube. Aber auch Tracks wie „Mind If I Stay“ (Addal-Remix) finden sich in meinem Musikarchiv. -rw