Seit Kai Schumacher 2009 mit „The People United Will Never Be Defeated“ von Frederic Rzewski, einen Meilenstein der modernen Klavierliteratur einspielte, ist der Pianist teils spektakulär zwischen Pop und Klassik unterwegs.

Auf „Transcriptions“ beschäftigte er sich mit den musikalischen Helden seiner Jugend, wie Rage, Nirvana oder Slayer. Der Konzertflügel wird in pianistischen Remixen mal zum vier Quadratmeter großen Klangungeheuer, zum mechanischen Effektgerät oder präparierten Schlagzeug. Auf seinem neuen Soloalbum „Rausch“ präsentiert er erstmals nur eigene Kompositionen – ohne Overdubs und Elektronik, dafür mit analog präpariertem Klavier. -rw