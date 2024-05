Karla tanzt 2024

„Wir müssen leider auch im Jahr 2024 feststellen, dass die großen Bühnen überwiegend von Männern bespielt werden. Wir als Kulturschaffende möchten nicht länger tatenlos bleiben und aktiv dazu beitragen, dass sich das ändert.“

So das aus Substage, Tollhaus, Jubez sowie Alter Hackerei und P8 in Form der Vereine Subculture And Underground und Panorama bestehende Veranstalterkollektiv von „Karla tanzt“ – Karlsruhes erstes Festival für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen.

Ab 14 Uhr finden im Wechsel Konzerte und Talks statt; das Festival-Line-up ist genreübergreifend „mit Fokus auf weiblich gelesenen Artists“: Headlinerin ist Indie-Pop-Songwriterin Antje Schomaker, gefolgt von Aisha Vibes, die sich freestylend zwischen Deutschrap und Afrobeats bewegt und u.a. durch ihre Features mit Megaloh, Marvin Game, Cassandra Steen und Nura bekannt ist. Außerdem dabei: die britische „Brat Punkerin“ Delilah Bon, die Hip-Hop, Nu Metal und Riot-Grrll-Punk crossovert, die P8-Lieblinge des israelischen Musikkollektivs Haze’evot und die Newcomerinnen Larasüß und Luam (KA).

In den von Sookee moderierten Talks wird über Erfahrungen in der Musikbranche und Awareness diskutiert; Workshops beschäftigen sich dem Empowerment von jungen Frauen und Flinta im Allgemeinen; in Safe Spaces kann man sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Geplant sind außerdem Ausstellungsflächen für Entrepreneurinnen (z.B. Skaten für Girls, DIY-Fanzines, Selbstverteidigung, Gesundheit).

Die After-Show-Party in der Halle 76 beschallen bis 3 Uhr das junge Karlsruher DJ-Kollektiv Pandora sowie Lê Parmê. -pat