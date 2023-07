Karlsifornia-Sommerfest 2023

Die für feine Doom-, Wave-, Sludge-, Garage-, Psych-, Ambient- und Post-Metal-Events in Karlsruhe stehende Karlsifornia-Truppe feiert den Sommer wieder mit einem Minifestival.

Das Line-up 2023: die „Tea Fusion Metaller“ Up To The Sky, The Jellynecks (Punk) aus den Niederlanden, Rituals Of The Dark Sun (Stoner) und die Degenerated Jerks (Punk). Dazu gibt’s Performances von Julie (Belly Dance) und Daniel Vogel (Acoustic). -pat