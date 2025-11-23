Karlsuke – Sing & Strum
Popkultur // Artikel vom 23.11.2025
Kater Karl bittet alle Ukulelefans und Sänger, ob Anfänger oder Profi, zu „Karlsuke – Sing & Strum“.
Gemeinsam werden bekannte Songs von der Leinwand gespielt und lauthals mitgesungen! Ukes kann man sich ggf. vor Ort leihen (info@karlsuke.de).
Kostenlose, aber obligatorische Tickets auf Eventbrite. -pat
So, 23.11., 19-20.30 Uhr, Mikado, Karlsruhe, Spendenempfehlung zehn bis 18 Euro
www.karlsuke.de
