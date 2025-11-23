Kater Karl bittet alle Ukulelefans und Sänger, ob Anfänger oder Profi, zu „Karlsuke – Sing & Strum“.

Gemeinsam werden bekannte Songs von der Leinwand gespielt und lauthals mitgesungen! Ukes kann man sich ggf. vor Ort leihen (info@karlsuke.de). Kostenlose, aber obligatorische Tickets auf Eventbrite. -pat