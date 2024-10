In Memoriam an den Vinyl-Sampler aus den 90ern und die gleichnamigen Veranstaltungen im damaligen Subway lärmen unterm „Karlsunruhe“-Label monatlich Acts aus der Region im Minestrone überm Substage.

Kurz vor ihrer Debüt-EP stehen In schwerer See. Zum Reinhören (und -schauen) in den mitreißend-melodischen Hardcore empfiehlt sich die erste Single „Konventionen“. Noch ziemlich neu in der Karlsruher Szene ist das Post-/Prog-Metal-Quartett Etterath, während Schlvcht (Black Metal) nach ihrer diesjährigen „New Bands Festival“-Teilnahme keine Unbekannten mehr sind (Sa, 2.11.).

Das gilt erst recht für die Punkrocker Lucky Ginger, die in ihrer Heimatstadt eine „20 Years Of Luck’n’Roll“-Jubiläumsshow spielen. Dazu präsentiert sich Frontmann Joe Astray mit seinem Soloprojekt als Indie-Singer/Songwriter. Und auch Julian Bätz alias Helmet Lampshade wird sowohl mit seinem kommenden Soloalbum als auch als Teil von Perry O’Parson (Indie-Pop) vorstellig (Sa, 23.11.). -pat