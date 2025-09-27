Karlsunruhe: Future Dilf & Still Stories

Offiziell haben die beiden Ettlinger nix mit „I’d Like To“-Daddy-Akronymen am Hut.

Bei Schlagzeuger Sami Aydin und Gitarrist Jonathan „Johnny“ Joachim steht Dilf für „Deutsche Indie Love Formation“ (Foto). Auf seinem Debütalbum „Drunk von der Love“ erzählt das dynamische Duo in seinen extravaganten Stage-Outfits von allen Facetten, die eine Beziehung so haben kann – die Lyrik tief-, die Hooks eingängig, die Beats tanzbar und nicht nur beim „Da-da-da-da-da-dada“-Mitsingsong „Chamäleon“ mit latentem musikalischen Eskalationscharakter!

Zweite Band dieses „Karlsunruhe“-Localsabends sind die von Indierock und Pop-Punk mit starken Singer/Songwriter-Einflüssen inspirierten Still Stories mit ihrer Vorzeigenummer „Kontraste“. -pat