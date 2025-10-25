Karlsunruhe: Gablonzky Beat & Torrent

Monatlich sorgen zwei Acts aus der Region für die „Karlsunruhe“.

Seit mehr als 15 Jahren am Start zwischen „Fest“-Hauptbühne und Traube-Kneipengig sind Gablonzky Beat. Der Songkatalog des Quartetts um Frontfrau Coco deckt mit Elementen aus klassischem 70er/80er-Rock über Punk und Blues bis hin zu Experimentellem viele stilistische Bereiche ab.

Zweite Band des Abends: die ebenfalls aus KA stammenden 1987 formierten Deutschpunks Torrent. -pat