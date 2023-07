Karlsunruhe: Gondhi & Fancity

Unter dem musikhistorischen „Karlsunruhe“-Label lässt das Substage alle Monat Acts aus der Region lärmen.

In seinem Rooftop-Lokal Minestrone, wo Küchenchef Salva über die bis auf Monster Magnet (Sa, 1.7.) und den ausverkauften Gig der HH-Dark-Rocker Lord Of The Lost (2.8.) hallenkonzertlose Vorsommerpausenzeit mit seinen außergewöhnlichen Interpretationen der italienischen Küche auf die schattige Sonnenterrasse lockt (Reserv. empfohlen, Ferien: 7.8.-5.9.).

Diesmal unruht Gitarrenrapper Gondhi, der mit seiner Band treibende Drumbeats und Bassläufe mit gesellschaftskritisch-humorvollen Lyrics kombiniert. Gegründet in Mannheim und gemeinsam nach Karlsruhe gezogen sind die ebenfalls „New Bands Festival“-erfahrenen, Indie-, Funk-, Rock- und Punkfans gleichermaßen zufriedenstellenden Fancity. -pat