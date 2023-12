Karlsunruhe: Oceansides, Feel Of The Knife & Shell Punk

Im zweiten Anlauf feiert das Rastatter Pop-Punk-Quartett Oceansides nach den Singlereleases von „Barricade“, „Silver Linings“ und „Hiding Bloom“ den Release der im April erschienenen Five-Track-EP „Lost In Mind“ nach.

On stage begleitet von den Dreamo-Rockern Shell Punk (Koblenz) und Feel Of The Knife (KA), die von Bruce Springsteen bis zu den bandnamengebenden Soft Kill aus einer Vielzahl von Inspirationen schöpfen. Die nächste „Karlsunruhe“ gibt’s am 27.1. -pat