Karlsunruhe: Oceansides, Feel Of The Knife & Shell Punk

Nach der Absage im Februar unruht es wieder in der Substage-Rooftop-Restaurant-Bar.

Das Rastatter Pop-Punk-Quartett Oceansides feiert nach den Singlereleases von „Barricade“, „Silver Linings“ und „Hiding Bloom“ live schon mal die neue Five-Track-EP „Lost In Mind“ (VÖ: 14.4.).

On stage begleitet von den Dreamo-Rockern Shell Punk (Koblenz) und Feel Of The Knife (KA), die von Bruce Springsteen bis zu den bandnamengebenden Soft Kill aus einer Vielzahl von Inspirationen schöpfen. -pat