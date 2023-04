Karlsunruhe: Pearls Of Pluto, JxP & Migerra

„Gibt es einen passenderen Namen für Liveshows in und aus unser Stadt?“

Fragen die Substage-MacherInnen rhetorisch und lassen Acts aus der Region in ihrer Rooftop-Location „Karlsunruhe“ stiften. Ältere Semester erinnern sich noch an den gleichnamigen Vinylsampler und das zweitägige Releasefestival 1990 im damaligen Subway, bei dem vier der sechs Pearls Of Pluto maßgeblich mitgewirkt haben. Ihre musikalischen Vorlieben reichen von 60er-Psychedelia, 80er-Indierock, 90er-Grunge und Shoegaze bis hin zu Noise Rock und Elektro-Industrial, die zu ungleichen Anteilen in ausnahmslos eigenen Songs zusammenfinden (Sa, 6.5.).

Am Monatsende sind dann Jønson und Phil aka JxP mit einer weiteren ihrer Good-Vibes-Performances dran, dazu flowt Migerra: Ihre Musik ist eine Kombi aus melodischem Hip-Hop und modernem Pop, die den Orangeschopf zu einer der vielversprechendsten Deutschrap-Newcomerinnen macht (Sa, 27.5.). -pat