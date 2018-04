Karma Comedy

Silvia Doberenz ist Yogalehrerin und Expertin für Bewusstseinserheiterung.

So weiß sie, dass zwischen Erleuchtung und Verblendung nur wenige Lux liegen. Das nimmermüde Streben der Menschen nach Sinnhaftigkeit und Erfüllung ist für sie Anlass für einen ganzen Kabarett-Abend nach der Tradition des Lachmuskel-Yoga. In jeder Haltung gibt Doberenz eine gute Figur ab, ob als Indisch-Übersetzerin, sächsische Sinnsucherin oder Profi am Karma-Messgerät „Shiva 3000“. -fd