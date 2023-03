Die Leipziger Songwriterin hat mit ihrem dritten Studioalbum einen Gegenpol zum Vorgänger „Outgrow“ kreiert.

Die federleichten Akustikgitarren und beschwingten Indie-Beats sind auf „A Line In My Skin“ erhabenen Melodien und wohlig-düsteren Synthie-Atmosphären zwischen Daughter, Ben Howard und The National gewichen

Über elf Songs von Zeitlupenballaden über Popsongs bis hin zu kraftvollen Midtemponummern schafft sich Karo Lynns ausdrucksstarke Stimme ein neues musikalisches Terrain. -pat