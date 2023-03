Kaskadeur & Trigon

Kaskadeur hießen bis 2020 Stonehenge und sind mit ihrem Genre-Eskapismus zwischen Psych, Noise Rock und Jazz Rock seit über zehn Jahren eine Konstante des Progressive Rock.

„Heavy-Zen-Jazz“ nennen die Karlsruher Trigon ihren Psychedelic-Fusion-Krautrock, der sie schon auf Festivals wie „Baja Prog“ in Mexiko, Crescendo in Frankreich, „Freakshow Art Rock“ in Würzburg oder die „Zappanale“ in Bad Doberan geführt hat. -rw