Das Projekt um Multiinstrumentalist und Kopf Toby Driver ist ein großes Experimentierfeld.

Seit über 20 Jahren deckt es autobiografisch Stilarten wie Gothic Jazz, Kammermusik und Experimental Noise ab. Zehn Alben später haben Kayo Dot ein neues Album veröffentlicht und begeben sich mit „Every Rock, Every Half-Truth Under Reason“ bei dieser „Dudefest“-Clubshow auf Aufarbeitungsreise.

An Drivers Seite sind diverse Musiker seiner vielen Projekte; vor allem Librettist und Konzeptkünstler Jason Byron, der die gemeinsamen Ideen entsprechend intensiviert und das Ganze in einem neuen „Schwellenzustand komplexer Intensität“ münden lässt: Liminal Metal. -pat