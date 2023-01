Vier Bands aus der Südhälfte Deutschlands tun sich auf „Keep The Scene Alive“-Tour zum Core-Kick-Off 2023 zusammen.

Mayflower (Metalcore, Freiburg), All Its Grace (Melodic Death Metal/Metalcore, Mainz), Dark Days (Metalcore, Gießen) und Escape The Void (Metalcore, Karlsruhe).

Wer auf Polaris, frühe Parkway Drive, Malevolence, Trivium, Born Of Osiris oder Neaera steht, kommt rum und supportet so den Underground. -pat