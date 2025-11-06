Kerosin 95

Popkultur // Artikel vom 06.11.2025

Kerosin 95 (Foto: Sudimac Iwana)

Rap’n’Trap.

Nach längerer Pause meldet sich der Wiener Rapper Kerosin 95 mit seinem Album „Coming Out“ zurück. Dabei hat er DJ Osive.

Davor Noa, auch bekannt als „Kunstmitkanten“, eine Karlsruher Künstlerin und Rap-Newcomerin: Aktuelle Beats aus Trap, Indie und elektronischer Musik stützen ihre Flows und transportieren die selbstgeschriebenen Texte. -rw

Do, 6.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

