Kettcar & Thees Uhlmann

Schon beim 2007er „Fest van Cleef“ gehörte Karlsruhe zu den drei auserwählten Spielorten.

Jetzt feiert die von Tomte-Sänger Thees Uhlmann und dem Ex-Rantanplan- und jetzigen Kettcar-Duo Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff gegründete Plattenfirma den 15. Geburtstag mit einem großen Open-Air-Konzert am Hamburger Großmarkt.

Bevor die beiden Bands dort am 18.8. mit Gisbert zu Knyphausen und Fortuna Ehrenfeld vor 10.000 Besuchern spielen, veranstaltet das Grand Hotel zwei exklusive Warm-up-Shows in Clubs, die dem Label am Herzen liegen – und einer davon ist das hiesige Substage! -pat